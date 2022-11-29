Куртуа – о атмосфере в раздевалке сборной Бельгии: «Не нужно верить всему, что пишут в прессе»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа опроверг слухи о конфликте внутри команды. Напомним, ранее появилась информация, что после поражения от Марокко, капитан «красных дьяволов» Эден Азар подрался с защитником Яном Вертонгеном и полузащитником Кевином де Брёйне. Драку якобы разнял нападающий Ромелу Лукаку.

«Не нужно верить всему, что пишут в прессе. Подобные истории могут сливать не только футболисты. Нам не нужно искать того, кто это сделал. В любом случае, если мы найдём провинившегося, этот человек сразу попрощается со сборной Бельгии», – заявил Куртуа на пресс-конференции перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира с Хорватией.