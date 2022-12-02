Куртуа - о провале Бельгии на ЧМ-2022: «Мы не золотое поколение»

Страж ворот сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о провале своей команды на чемпионате мира. «Красные дьяволы» финишировали на третьем месте и не смогли пробиться в плей-офф мундиаля.

«Не могу назвать нас золотым поколением. Скорее, это поколение с большим количеством талантливых игроков. На последнем чемпионате Европы и мундиале в Катаре мы не смогли показать свою лучшую игру. Нам обидно. Это явно не тот результат, на который рассчитывала команда», - передает слова звездного голкипера RMC Sport.

Из этой группы в 1/8 финала чемпионата мира-2022 вышли сборные Марокко и Хорватии.