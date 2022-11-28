Мартинес рассказал об атмосфере в сборной Бельгии

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о ситуации внутри команды после двух туров группового этапа чемпионата мира – 2022.

«В коллективе присутствует напряжение, и это вполне нормально. Изначально мы рассчитывали преодолеть групповой раунд после двух туров, но реальность такова, что все пошло не по плану. Но у нас еще есть шанс на плей-офф. Нам нужно объединиться и настроиться на следующий матч с Хорватией», - передает слова испанского тренер инсайдер Альфредо Педулла.

По итогам двух туров Бельгия занимает третье место в квартете F. Игра против Хорватии состоится 1 декабря.