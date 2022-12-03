Дзанетти: «Очень жаль Лукаку»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о неудаче нападающего Ромелу Лукаку на чемпионате мира в Катаре.

Бельгийцы провалили турнир, не сумев преодолеть групповой этап, а лидер команды Ромелу Лукаку, не успевший набрать оптимальную форму после травмы, стал антигероем матча последнего тура против Хорватии (0:0).

«В тот день я написал ему, что мне очень жаль, – рассказывает в интервью ESPN Дзанетти. – Он много сделал, чтобы поехать на чемпионат мира после серьёзной травмы. В Бельгии его очень ждали, но в итоге всё получилось так, как получилось. Для нападающего очень важно забить один гол – это сразу всё меняет в голове игрока», – отметил аргентинский экс-защитник.