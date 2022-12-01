Юран – о Бельгии: «Футболисты с годами не молодеют»

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал неудачу сборной Бельгии. «Красные дьяволы» впервые за 24 года остались за бортом плей-офф мундиаля, в котором участвовали. Четыре года назад в России бельгийцы показали совсем иной результат и завоевали бронзовые медали.

«Футболисты с годами не молодеют, а стареют. И четыре года — большой срок для любого спортсмена. Они просто не наиграли на выход из группы», - цитирует Юрана «Чемпионат».

Как добавил специалист, вылет бельгийцев абсолютно закономерен.

Сегодня вечером сборная Бельгии сыграла в нулевую ничью со сборной Хорватии и заняла третье место в квартете F с четырьмя баллами. Игра стала последней для Роберто Мартинеса, который был наставником бельгийцев с 2016 года.