Перишич стал рекордсменом сборной Хорватии по результативным действиям на ЧМ и Евро

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич стал рекордсменом своей национальной команды по результативным действиям на крупных турнирах. Так, на чемпионатах мира и чемпионатах Европы у него набралось 16 результативных действий. Это девять голов и семь ассистов, делится фактом Opta.

С момента, как Перишич дебютировал на Евро-2012, только у португальца Криштиану Роналду больше голевых действий на ЧМ и Евро – 21.

В разгромной победе над сборной Канады у Перишича два ассиста. Команда Хорватии, напомним, сегодня разгромила сборную Канады со счётом 4:1 и выбила её из турнира, так как у канадцев больше нет математических шансов пробиться в плей-офф.