Мартинес готов вернуться в клуб АПЛ

Уже бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес готов вернуться в клуб Английской премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, сегодня вечером сборная Бельгии провалила выступление на мундиале в Катаре и не вышла из группы впервые с 1998 года. Роберто Мартинес сразу после игры подал в отставку.

Как сообщает источник, отставка главного тренера планировалась уже давно. Ранее в Англии Мартинес возглавлял «Уиган», «Суонси» и «Эвертон», поэтому работа в этой стране ему знакома. Будучи рулевым «Уигана» Мартинес взял самый ценный трофей в карьере тренера – выиграл Кубок Англии.