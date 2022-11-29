Круговой: «Ловрен — батька в «Зените»? Со времён Дзюбы нет такого»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о своём напарнике по команде Деяне Ловрене. Футболист заявил, что хорват является настоящим профессионалом, который приезжает одним из первых на базу клуба и проводит много времени в зале.

«Деян — батька в раздевалке? Со времен Дзюбы нет такого. Больше Миша Кержаков занимает эту нишу», — цитирует слова Кругового Sport24.

По мнению футболиста, сборная Хорватии имеет хорошие шансы на выход в плей-офф чемпионата мира – 2022.

Хорваты занимают первое место в группе F, набрав четыре очка после двух матчей. В заключительном туре Хорватии сыграет с Бельгией (1 декабря).