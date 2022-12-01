Сборная Бельгии забила лишь один мяч на чемпионате мира - худший результат с 1930 года

Сборная Бельгии потерпела оглушительную неудачу - она сыграла вничью с хорватами в последнем туре группового раунда и осталась за бортом плей-офф. Лишь в самом своем первом матче бельгийцы смогли забить один гол в ворота Канады, и в итоге с одним забитым мячом за весь турнир едва не повторили свой печальный антирекорд образца 1930 года, самого первого чемпионата мира. Тогда бельгийская команда забила на один мяч меньше - ровно ноль голов.

Из группы F дальше прошли сборные Марокко и Хорватии, Бельгия и проигравшая все три своих матча канадская команда едут домой.