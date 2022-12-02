​Ракитич: «Хорватия должна оплатить Лукаку месяц отпуска»

Бывший игрок сборной Хорватии Иван Ракитич высказался насчёт выступления форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. В четверг Лукаку упустил четыре явных голевых момента около ворот хорватов. В итоге после нулевого ничьей Хорватия прошла в плей-офф чемпионата мира, а Бельгия вылетела.

«Мы должны оплатить Лукаку месяц отпуска в Сплите», - пошутил Ракитич на видео в социальных сетях.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира в России сборная Бельгии завоевала бронзовые медали.

В 1/8 финала сборная Хорватии будет играть против Японии. Матч состоится в понедельник, 5 декабря.