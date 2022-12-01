Лукаку не реализовал четыре голевых момента в матче с Хорватией

Форвард сборной Бельгии и миланского «Интера» Ромелу Лукаку стал пока что главным неудачником этого вечера, как и его сборная, накануне сыгравшая в нулевую ничью с хорватами.

Напомним, сегодня вечером сборной Бельгии нужно было побеждать команду Хорватии, чтобы выйти в плей-офф мундиаля в Катаре. Но команды так и не открыли счёт в матче - 0:0. Набранного очка бельгийцам не хватило, чтобы покинуть третье место квартета F. Поэтому сборные Марокко и Хорватии идут дальше, а бельгийцы летят домой.

Важно, что форвард Ромелу Лукаку мог спасти свою команду, выйдя на замену в перерыве матча. У него было четыре голевых момента, пишет Opta. Но все из них Лукаку не реализовал.