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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Мартинес: «Мы уезжаем с высоко поднятой головой»

01 Декабря 2022 • 20:42 Комментировать (2)
Хорватия
0:0
Бельгия
окончен

Сборная Бельгии не пробилась в плей-офф чемпионата мира. Набрав 4 очка в трёх матчах, команда Роберто Мартинеса заняла только третье место в своей группе, уступив Хорватии (5 очков) и Марокко (7 очков).

Сразу после игры короткий комментарий дал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Сегодня у нас нет никаких сожалений. Мы уезжаем с высоко поднятой головой», - сказал Мартинес, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Питер Смит.

Стоит сказать, что сборная Бельгии по ходу матча против Хорватии имела хорошие моменты для взятия ворот соперника, но реализовать их не смогла.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Роберто Мартинес
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Комментарии (2)
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wild cat
01 Декабря 2022 в 21:03
с высако паднятай галовой шобы ни видать лу каку..))
NOBODY
01 Декабря 2022 в 20:44
Мартинес: «Мы уезжаем с высоко поднятой головой» - конечно, все смотрят на Лукаку и думают - "ах ты .........., .................!!!!" )))))))))))))
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