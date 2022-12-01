​Мартинес: «Мы уезжаем с высоко поднятой головой»

Сборная Бельгии не пробилась в плей-офф чемпионата мира. Набрав 4 очка в трёх матчах, команда Роберто Мартинеса заняла только третье место в своей группе, уступив Хорватии (5 очков) и Марокко (7 очков).

Сразу после игры короткий комментарий дал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Сегодня у нас нет никаких сожалений. Мы уезжаем с высоко поднятой головой», - сказал Мартинес, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Питер Смит.

Стоит сказать, что сборная Бельгии по ходу матча против Хорватии имела хорошие моменты для взятия ворот соперника, но реализовать их не смогла.