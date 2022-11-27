Ловрен назвал отличие катарского ЧМ от российского

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен сравнил катарский мундиаль с российским, который проходил четыре года назад.

По словам Ловрена, преимущество Катара над Россией очевидно – тут игроки почти не путешествуют и не перемещаются на большие расстояния.

Как отметил защитник, в России они летали тысячи километров. «Но несмотря на это, в России всё равно было здорово», - цитирует Ловрена «Спорт-Экспресс».

Напомним, на ЧМ в России Хорватия взяла серебряные медали. В финале «шашечные» проиграли сборной Франции – 2:4.

Сегодня вечером сборная Хорватии одержала важнейшую победу над командой Канады (4:1) и возглавила группу F с четырьмя очками в активе.