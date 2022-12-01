Бельгия не вышла в плей-офф ЧМ впервые с 1998 года

Сборная Бельгии не вышла из группы на чемпионате мира по футболу впервые с 1998 года. Напомним, сегодня вечером бельгийцы сыграли в нулевую ничью с командой Хорватии и набрали четыре очка в квартете F. Этого не хватило, чтобы обогнать идущую первой в группе сборную Марокко (семь очков) и идущую на втором месте сборную Хорватии (пять очков).

Правда, есть нюанс. Два мундиаля за 24 года – в 2006 году в Германии и в 2010 году в ЮАР – европейская команда пропустила. Выходила из группы сборная Бельгии на чемпионатах мира 2002, 2014 и 2018 годов.

Отметим, что в России в 2018 году бельгийцы стали бронзовыми призёрами турнира, обыграв в матче за третье место сборную Англии.

В текущем рейтинге сборных ФИФА команда Бельгии занимает второе место, уступая лишь сборной Бразилии.