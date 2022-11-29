Куртуа: «Проблема Бельгии не в возрасте, в «Реале» нормально справляются с Модричем и Бензема»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа не думает, что проблемы команды связаны с возрастом её ключевых футболистов. Для того, чтобы опровергнуть подобные упрёки прессы, вратарь привёл в пример то, как с подобной проблемой справляется его клуб в лице мадридского «Реала».

«Проблема Бельгии не в возрасте, в «Реале» нормально справляются с Модричем и Бензема. Такая отмазка звучит очень просто», – сказал Куртуа на пресс-конференции перед матчем с Хорватией.

Напомним, что если Бельгией не обыграет Хорватию в последнем туре группового этапа чемпионата мира, команда Роберто Мартинеса не выйдет в стадию плей-офф.