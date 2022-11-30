Роберто Мартинес: «Золотое» поколение бельгийцев достигло невероятных высот»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес призвал не забывать о заслугах «золотого» поколения.

«Речь идёт о футболистах, которые в очень молодом возрасте уехали в ведущие клубы Европы. Они выиграли много трофеев, они преданы своему делу. Восемь наших футболистов преодолели отметку в 100 матчей за сборную Бельгии, они очень много дали национальной команде. Нет никаких сомнений в том, что это поколение заслуживает называться «золотым». Население Бельгии – 11 млн человек, однако нам четыре года удавалось удерживать первое место в рейтинге ФИФА, также нам покорилась бронза ЧМ-2018», – сказал на пресс-конференции рулевой.