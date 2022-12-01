Лукаку сделал всё для вылета Бельгии, а унылые нули отправили Хорватию в плей-офф со второго места

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Хорватия и Бельгия.

До старта чемпионата мира в Катаре матч Хорватии и Бельгии ожидался легкой прогулкой для обеих сборных, ничего не решающей встречей. Но записные аутсайдеры группы круто поменяли представление: сборная Марокко ещё ни разу не пропустила, одолела Бельгию и наверняка окажется в плей-офф (по праву), а Канада пусть и вылетела досрочно, но показала достойный футбол.

На этом фоне очень блекло смотрятся бельгийцы, которые уже сами (Кевин Де Брёйне) называют себя старыми. Вновь свою старость/серость сборная Бельгии проявила и в матче против Хорватии. Игру, которую обязательно нужно было выигрывать, футболисты Мартинеса провели слабо, безынициативно. Не помогли и большие перестановки – братья Азары и Бачуайи отправились на скамейку.

Единственный бельгийский момент в первом тайме создал как раз Де Брёйне, назвавший сборную старой. Шикарной передачей в контратаке он оставил не у дел троих защитников, Мертенс бил в касание метров с 12, но попал под мяч и послал его сильно выше цели. Хорваты тоже не сказать, что активничали. Но их хотя бы ничья устраивала. И был у них опаснейший удар Перишича – мяч прошёл рядом со штангой, и был даже пенальти.

Но такой пенальти, фантомный, как многие эпизоды на этом ЧМ. Карраско замешкался в своей штрафной площади и наступил на ногу подоспевшему Крамаричу – Тейлор сразу указал на «точку». Уже готов был пробить Модрич, как арбитра позвали к монитору, и он своё решение изменил, заметив непонятный офсайд. Во втором тайме у Бельгии появился Ромелу Лукаку, впервые появился на этом чемпионате мира.

Появился для того, чтобы через 15 минут загубить супермомент. Опять Де Брёйне выдал шикарный пас, Карраско выскочил на рандеву с Ливаковичем, но воткнулся во вратаря, а мяч отскочил к Лукаку, который с семи метров пробил в штангу пустых ворот. Но даже в эти минуты хорваты смотрелись острее, потому что до и после момента Лукаку два классных сейва совершил Куртуа. По углам его заставили прыгать плотные удары Брозовича и Ковачича, нанесённые из пределов штрафной площади. Тибо бился, сохранял Бельгию в игре.

Но Ромелу был против. Для пущей уверенность Лукаку загубил ещё два момента в концовке: сначала с двух метров пробил мимо ворот после удара/паса Менье, а затем умудрился практически с линии ворот скинуть мяч в руки Ливаковичу, окончательно расстроив своих партнёров. В такой атмосфере матч докатился до нулевой ничьей, которая, кстати, никого не обрадовала. Бельгия покидает чемпионат мира, а Хорватия выходит со второго места, первую строчку уступив команде Марокко.