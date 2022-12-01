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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лукаку сделал всё для вылета Бельгии, а унылые нули отправили Хорватию в плей-офф со второго места

01 Декабря 2022 • 19:54 Комментировать (6)
Хорватия
0:0
Бельгия
окончен

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Хорватия и Бельгия.

Протокол игры  
Хорватия0:0Бельгия
Ливакович ДоминикЮранович ЙосипЛоврен ДеянГвардиол ЙошкоСоса БорнаМодрич ЛукаБрозович МарселоКовачич Матео 90' (Майер Ловро ( 90') Крамарич Андрей 64' (Петкович Бруно ( 64') Ливайя Марко 64' (Пашалич Марио ( 64') Перишич Иван
Запасные: Будимир АнтеВлашич НиколаВида ДомагойГрбич ИвоШутало ЙосипСучич ЛукаОршич МиславБаришич БорнаСтанишич ЙосипЭрлич МартинЯкич КристиянИвушич Ивица
Куртуа ТибоАлдервейрельд ТобиВертонген ЯнКастань ТимотиМёнье Тома 87' (Азар Эден ( 87') Карраско Янник 72' (Тилеманс Юри ( 72') Дендонкер Леандер  67' 72' (Докю Жереми ( 72') Витсель АксельДе Брёйне КевинМертенс Дрис 46' (Лукаку Ромелу ( 46') Троссар Леандро 59' (Азар Торган ( 59')
Запасные: Ванакен ХансБачуайи МишиДебаст ЗеноТеате АртурМиньоле СимонДе Кетеларе ШарльФас ВаутКастельс КоэнОпенда Лои
01 декабря. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

До старта чемпионата мира в Катаре матч Хорватии и Бельгии ожидался легкой прогулкой для обеих сборных, ничего не решающей встречей. Но записные аутсайдеры группы круто поменяли представление: сборная Марокко ещё ни разу не пропустила, одолела Бельгию и наверняка окажется в плей-офф (по праву), а Канада пусть и вылетела досрочно, но показала достойный футбол.

На этом фоне очень блекло смотрятся бельгийцы, которые уже сами (Кевин Де Брёйне) называют себя старыми. Вновь свою старость/серость сборная Бельгии проявила и в матче против Хорватии. Игру, которую обязательно нужно было выигрывать, футболисты Мартинеса провели слабо, безынициативно. Не помогли и большие перестановки – братья Азары и Бачуайи отправились на скамейку.

Единственный бельгийский момент в первом тайме создал как раз Де Брёйне, назвавший сборную старой. Шикарной передачей в контратаке он оставил не у дел троих защитников, Мертенс бил в касание метров с 12, но попал под мяч и послал его сильно выше цели. Хорваты тоже не сказать, что активничали. Но их хотя бы ничья устраивала. И был у них опаснейший удар Перишича – мяч прошёл рядом со штангой, и был даже пенальти.

Но такой пенальти, фантомный, как многие эпизоды на этом ЧМ. Карраско замешкался в своей штрафной площади и наступил на ногу подоспевшему Крамаричу – Тейлор сразу указал на «точку». Уже готов был пробить Модрич, как арбитра позвали к монитору, и он своё решение изменил, заметив непонятный офсайд. Во втором тайме у Бельгии появился Ромелу Лукаку, впервые появился на этом чемпионате мира.

Появился для того, чтобы через 15 минут загубить супермомент. Опять Де Брёйне выдал шикарный пас, Карраско выскочил на рандеву с Ливаковичем, но воткнулся во вратаря, а мяч отскочил к Лукаку, который с семи метров пробил в штангу пустых ворот. Но даже в эти минуты хорваты смотрелись острее, потому что до и после момента Лукаку два классных сейва совершил Куртуа. По углам его заставили прыгать плотные удары Брозовича и Ковачича, нанесённые из пределов штрафной площади. Тибо бился, сохранял Бельгию в игре.

Но Ромелу был против. Для пущей уверенность Лукаку загубил ещё два момента в концовке: сначала с двух метров пробил мимо ворот после удара/паса Менье, а затем умудрился практически с линии ворот скинуть мяч в руки Ливаковичу, окончательно расстроив своих партнёров. В такой атмосфере матч докатился до нулевой ничьей, которая, кстати, никого не обрадовала. Бельгия покидает чемпионат мира, а Хорватия выходит со второго места, первую строчку уступив команде Марокко.

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Комментарии (6)
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snk6565
01 Декабря 2022 в 20:09
Бельгийцы были одной из самых перспективных команд...но годы шли...и все, что они смогли за них сделать - это проср@ть все, что только возможно...а этот толстый и ленивый буратино...в своем репертуаре
fireland
01 Декабря 2022 в 20:08
Гвардиол топище, надеюсь слухи об его переходе в Челси правда.
Дарт Уилфред
01 Декабря 2022 в 20:07
В Лукаку вселился Рукаку
One Live
01 Декабря 2022 в 20:01
Надеюсь, что у Интера хватит мозгов не покупать это дерево обратно!
Если только с доплатой или в нагрузку за топ игрока)
Хорваты смотрелись очень солидно, хоть и могли проиграть!
Не завидую той сборной которая на них попадет!
Element-22
01 Декабря 2022 в 19:58
очень интересная и закономерная ничья в целом двух равных команд. Лукаку, конечно, кадр) подумал, видимо, что давно мемы про него не делали)) очень понравился центрдеф хорватов Гвардиол. давно на слуху его имя, после ЧМ, наверное, усилит какой-нибудь евротоп. ну и фееричная середина поля шашечных может снова дотащить их до высоких стадий.
SpsGod
01 Декабря 2022 в 19:57
Какие же крутые Хорваты, трудолюбивые и без понтов. Думаю финал прошлого ЧМ был пределом для них, но бой снова дадут однозначно.

Лукаку такой Лукаку.
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