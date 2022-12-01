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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Далич: «Гвардиол – лучший защитник мира»

01 Декабря 2022 • 21:47 Комментировать
Хорватия
0:0
Бельгия
окончен

Рулевой сборной Хорватии Златко Далич поделился восторгом от игры защитника Йошко Гвардиола.

Футболист «РБ Лейпцига» помог хорватам удержать нулевую ничью в матче заключительного тура группового этапа против Бельгии, что позволило оформить выход в 1/8 финала.

«Гвардиол – лучший защитник мира для меня, исходя из моих собственных наблюдений, – сказал после матча Далич, которого цитирует TMW. – В 20 лет он умеет практически всё и показывает отличную игру на таком высоком уровне. Просто фантастика», – заявил специалист.

По слухам, Йошко Гвардиол является трансферной целью «Челси», «ПСЖ», «Ливерпуля» и других европейских грандов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии РБ Лейпциг Златко Далич Йошко Гвардиол
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