Далич: «Гвардиол – лучший защитник мира»

Рулевой сборной Хорватии Златко Далич поделился восторгом от игры защитника Йошко Гвардиола.

Футболист «РБ Лейпцига» помог хорватам удержать нулевую ничью в матче заключительного тура группового этапа против Бельгии, что позволило оформить выход в 1/8 финала.

«Гвардиол – лучший защитник мира для меня, исходя из моих собственных наблюдений, – сказал после матча Далич, которого цитирует TMW. – В 20 лет он умеет практически всё и показывает отличную игру на таком высоком уровне. Просто фантастика», – заявил специалист.

По слухам, Йошко Гвардиол является трансферной целью «Челси», «ПСЖ», «Ливерпуля» и других европейских грандов.