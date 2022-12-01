Хорваты вышли из группы на втором ЧМ подряд

Сборная Хорватии вышла в плей-офф чемпионата мира на втором турнире подряд. Напомним, что на мундиале в России в 2018 году хорваты взяли серебряные медали, уступив в финале сборной Франции (2:4).

На чемпионате мира в Катаре хорватская сборная сыграла две нулевые ничьи со сборными Марокко и Бельгии, а также разгромила сборную Канады - 4:1.

В 2014 году в Бразилии «шашечные» не смогли выйти из квартета А, где встречались со сборными Бразилии, Мексики и Камеруна. Балканская команда остановилась на третьем месте. На чемпионате мира в ЮАР хорватской команды не было.

В матче 1/8 финала сборная Хорватии сыграет с той командой, которая выиграет соседнюю группу Е. За поединками сборных Японии и Испании, а также Германии и Коста-Рики следите онлайн на портале Liveresult.ru. Обе встречи стартуют в 22:00 по московскому времени.