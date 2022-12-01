Булыкин – о сборной Бельгии: «Плохо себя проявили»

Двукратный вице-чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет национальной сборной Бельгии с чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Плохо себя проявили, ещё и конфликт вышел наружу перед третьим матчем. Всё это сыграло свою роль», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Специалист считает, что для выхода из группы необходимо выкладываться на все сто процентов, иначе успеха не будет даже и близко.

Эксперт назвал провалом тот факт, что национальная команда Бельгии не будет принимать участия в плей-офф главного футбольного события последних четырёх лет.