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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ливайя – первый хорват за 20 лет, который забил на ЧМ и играет за хорватский клуб

27 Ноября 2022 • 22:06 Комментировать
Хорватия
4:1
Канада
окончен

Форвард сборной Хорватии Марко Ливайя установил необычное достижение, которое 20 лет не покорялось хорватским игрокам на мундиалях. Форвард забил в матче ЧМ, играя в данный период карьеры за хорватский клуб – «Хайдук» из Сплита. Об этом сообщает Opta.

В последний раз хорватский игрок, выступавший за клуб из своей страны, забивал на чемпионатах мира в далёком 2002 году. Это был хорошо знакомый российскому болельщику Ивица Олич. Летом 2002 года он перебрался из «Загреба» в загребское «Динамо».

Сборная Хорватии сегодня вечером разгромила сборную Канады – 4:1. Один из голов забил Ливайя.

Теперь хорваты – первые в группе F на катарском мундиале, у них четыре очка. Второе место занимает сборная Марокко с тем же количеством очков. На третьем месте – сборная Бельгии, три очка. Сборная Канады с нулём очков - последняя.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Марко Ливайя
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