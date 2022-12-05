Анри и Прюдомм - основные претенденты на должность наставника бельгийской сборной

Сборная Бельгии осталась без главного тренера, испанский специалист Роберто Мартинес покинул должность после неудачи с невыходом в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Теперь в западной прессе обсуждают возможных преемников Мартинеса, и наиболее часто упоминаются два имени.

Это французская легенда Тьерри Анри, но также это бывший бельгийский вратарь Мишель Прюдомм, который остается без команды с момента расставания с льежским «Стандардом». Впрочем, шансы Анри, как уточняет итальянское издание derbyderbyderby.it, на потенциальную вакансию расцениваются несколько выше.