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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Сборная Бельгии озвучила состав на битву с Хорватией, Лукаку в запасе

01 Декабря 2022 • 16:50 Комментировать
Хорватия
0:0
Бельгия
1 2.70 X 3.35 2 2.80
1-й тайм

В четверг матч третьего тура группового этапа чемпионата мира проведут сборные Бельгии и Хорватии. Наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес решил включить в стартовый состав команды таких игроков:

Куртуа, Кастань, Вертонген, Алдервейрельд, Мёнье, Карраско, Витсель, Дендонкер, Троссар, де Брёйне, Мертенс.

Нападающий Ромелу Лукаку начнёт игру на скамейке для запасных. Судя по всему, он ещё не готов на 100%.

Матч сборных Хорватии и Бельгии начнётся в 18:00. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

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Сборная Бельгии
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ХОРВАТИЯ БЕЛЬГИЯ
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