​Сборная Бельгии озвучила состав на битву с Хорватией, Лукаку в запасе

В четверг матч третьего тура группового этапа чемпионата мира проведут сборные Бельгии и Хорватии. Наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес решил включить в стартовый состав команды таких игроков:

Куртуа, Кастань, Вертонген, Алдервейрельд, Мёнье, Карраско, Витсель, Дендонкер, Троссар, де Брёйне, Мертенс.

Нападающий Ромелу Лукаку начнёт игру на скамейке для запасных. Судя по всему, он ещё не готов на 100%.

Матч сборных Хорватии и Бельгии начнётся в 18:00. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

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