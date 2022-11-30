Далич: «Возвращение Лукаку изменит манеру игры сборной Бельгии»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча против Бельгии.

1 декабря команды разыграют между собой путёвку в 1/8 финала. На данный момент в активе хорватов четыре набранных очка, у бельгийцев – три.

«Нас не должны вводить в заблуждение не лучшие выступления сборной Бельгии в последних матчах. Мы бы предпочли не встречаться с таким сильным соперником в такой важной игре. Будет очень непросто, но у нас есть качества, необходимые для успеха.

Возвращение Лукаку? Мы готовились к матчу, ожидая его появление в стартовом составе. С ним команда будет играть иначе, он очень опасен, когда принимает мяч спиной к воротам», – отметил Далич на пресс-конференции.