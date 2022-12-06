Александр Мостовой: «Бельгийцы - главное разочарование»

Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой поделился своим мнением о самом неудачном выступлении на чемпионате мира. Мостовой полагает, что таковым можно назвать провал бельгийской сборной, которая не смогла даже выбраться из группы, которая представлялась как вполне проходной - с проигравшей все три матча канадской сборной и скромной, на первый взгляд, сборной Марокко. Но именно марокканцы и «обидели» Бельгию, забив ей два безответных мяча.

- Бельгия не заслуживала выхода из группы. Так что бельгийцы стали главным разочарованием, - цитирует Мостового новостное агентство «РИА Новости».