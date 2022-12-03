Бельгийский журналист: «Де Брёйне играл равнодушно»

Бельгийский журналист Флоран Малис высказался об игре полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брёйне на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, в трёх матчах группового этапа мундиаля лидер бельгийской команды не сумел совершить ни одного результативного действия.

По мнению Малиса, де Брёйне играл равнодушно, как будто он потерял интерес к футболу.

«Складывается ощущение, что он потерял интерес к игре. По моему мнению, он – лучший полузащитник в мире, который может менять ход игры», — приводит слова журналиста Sport24.

Сборная Бельгии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, набрав в трёх встречах четыре очка, которые позволили ей занять лишь третью строчку в квартете F. Напомним, в 1/8 финала турнира из этой группы вышли команды Марокко и Хорватии.