Бывший главный тренер «Крыльев Советов» может возглавить сборную Бельгии

Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен может возглавить сборную Бельгии, сообщает Het Nieuwsblad.

Напомним, Роберто Мартинес, возглавлявший национальную команду на чемпионате мира в Катаре, покинул свой пост сразу после группового этапа турнира. Отметим, что в своём квартете сборная Бельгии сумела занять лишь третью строчку, набрав четыре очка в трёх проведённых встречах.

Веркаутерен руководил «Крыльями Советов» в период с 2014 по 2016 год, выиграв с самарской командой Первую лигу в сезоне-2014/2015. Ранее специалист также работал с такими известными командами, как «Спортинг» и «Андерлехт», с которым дважды становился чемпионом Бельгии.