Мнения лидеров сборной Бельгии учтут при выборе нового тренера команды

Нового главного тренера сборной Бельгии выберут с учётом мнений лидеров национальной сборной – вратаря Тибо Куртуа, полузащитника Кевина де Брёйне и форварда Ромелу Лукаку, сообщает Nieuwsblad.be.

Напомним, бельгийцы провалили мундиаль в Катаре и даже не попали в плей-офф из группы, в которой сыграли с командами Хорватии, Канады и Марокко. С четырьмя очками «красные дьяволы» покинули турнир.

После окончания группового этапа из команды почти сразу ушёл и главный тренер Роберто Мартинес, который возглавлял коллектив с 2016 года и взял со сборной Бельгии бронзовые медали чемпионата мира по футболу в России.