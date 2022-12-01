Модрич назвал выход Хорватии в плей-офф ЧМ заслуженным

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал выход своей команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Ветеран команды не скрывает радости и называет достижение хорватов полностью заслуженным.

«Очень рады, что попали в 1/8 финала, мы это заслужили. Особенно из-за той игры, которую мы показали в последних двух матчах. Мы провели очень, очень хорошую игру. Были моменты, когда нам было тяжело, соперник имел несколько отличных моментов. Но и мы были не хуже и могли решить исход игры раньше финального свистка», - цитирует Модрича Jutarnji.hr.

Напомним, в группе F «шашечные» заняли второе место с пятью очками в активе. Команда прошла в плей-офф благодаря двум нулевым ничьим со сборными Марокко и Бельгии и разгрому сборной Канады (4:1).

В матче 1/8 финала хорваты сыграют с победителем группы Е. За решающими матчами в этом квартете следите онлайн на порталеLiveresult.ru.