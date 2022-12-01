Далич прокомментировал вероятную встречу Хорватии с Испанией в 1/8 финала

Рулевой сборной Хорватии Златко Далич высказался о потенциальном сопернике по первой стадии плей-офф.

Хорватия завершила групповой этап на второй строчке, пропустив вперёд Марокко и оставив позади себя Бельгию и Канаду. Наиболее вероятный соперник хорватов по 1/8 финала – Испания, лидирующая в квартете Е.

«Полагаю, это будет сборная Испании – отличная команда, в составе которой много качественных молодых игроков, – делится своим мнением Далич после ничьей с Бельгией (0:0). – У нас были непростые противостояния с испанцами, но мы как следует подготовимся к новой встрече. Сейчас нам нужно отдохнуть и набраться сил», – заявил наставник на пресс-конференции.