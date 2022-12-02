Бачуаи прокомментировал вылет Бельгии с ЧМ

Форвард сборной Бельгии и стамбульского «Фенербахче» Миши Бачуаи прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира.

«Вылететь так — это огромное разочарование. Мы выиграли всего один раз, но сборной Бельгии нужно было играть лучше. Я не хочу сказать, что мы заслужили такой вылет, но мы точно должны были играть лучше», - цитирует форварда L'Equipe.

За три тура в группе F «красные дьяволы» набрали всего лишь четыре очка, забив один гол в ворота команды Канады в первом туре (1:0). Игру со сборной Марокко, которая выиграла квартет, бельгийцы всухую проиграли (0:2). Завершился турнир нулевой ничьей со сборной Хорватии и отставкой главного тренера – Роберто Мартинеса.

На чемпионате мира в 2018 году бельгийцы стали бронзовыми призёрами.