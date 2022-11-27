Вратарь сборной Канады: «Мы играли очень хорошо, затем я не знаю, что произошло»

Голкипер сборной Канады Милан Борян прокомментировал разгромное поражение от Хорватии (1:4). Накануне североамериканцы проиграли хорватам и досрочно покидают чемпионат мира.

«Первые 20-25 минут мы играли очень хорошо, затем я не знаю, что произошло. Мы отступили, начали защищаться. У нас была некоторая нервозность», - цитирует вратаря «Спорт-Экспресс».

Как добавил Борян, его команде было трудно вернуться в игру, когда она пропускала гол за голом.

Канадцев ждёт игра престижа со сборной Марокко. Матч намечен на 1 декабря. Параллельно в группе F друг с другом сыграют команды Бельгии и Хорватии.

Но есть и хороший момент для канадцев: сегодня они наконец-то забили на чемпионатах мира. Гола пришлось ждать 361 минуту. Всего сборная Канады лишь дважды выступала на чемпионатах мира - в 1986 году в Мексике и в 2022 году в Катаре.