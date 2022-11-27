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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Хорватии перевернула ход игры с канадцами в конце первого тайма

27 Ноября 2022 • 19:48 Комментировать
Хорватия
3:1
Канада
1 2.30 X 3.35 2 3.45
2-й тайм

Первый тайм матча чемпионата мира между сборными Хорватии и Канады получается достаточно результативным. Команда из Северной Америки забила уже на второй минуте противостояния, а ближе к перерыву ведут уже хорватские футболисты. На 36-й минуте Андрей Крамарич метко пробил в касание  с острого угла, а перед перерывом прошла быстрая атака балканцев по центру. Йосип Юранович вернул мяч под контроль и протолкнул его между ног оппоненту на Марко Ливайю, а тот из-за пределов штрафной низом поразил левую часть ворот противника - 2:1.

Сборная Хорватии настигает Марокко на вершине таблицы, а канадцы на дне с нулем очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Канады Марко Ливайя
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ХОРВАТИЯ КАНАДА
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