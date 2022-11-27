Сборная Хорватии перевернула ход игры с канадцами в конце первого тайма

Первый тайм матча чемпионата мира между сборными Хорватии и Канады получается достаточно результативным. Команда из Северной Америки забила уже на второй минуте противостояния, а ближе к перерыву ведут уже хорватские футболисты. На 36-й минуте Андрей Крамарич метко пробил в касание с острого угла, а перед перерывом прошла быстрая атака балканцев по центру. Йосип Юранович вернул мяч под контроль и протолкнул его между ног оппоненту на Марко Ливайю, а тот из-за пределов штрафной низом поразил левую часть ворот противника - 2:1.

Сборная Хорватии настигает Марокко на вершине таблицы, а канадцы на дне с нулем очков.