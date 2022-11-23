Мостовой: «Видимо, Хорватия начинает затухать»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира между Марокко и Хорватией (0:0).

По мнению эксперта, Хорватия столкнулась с проблемой смены поколений, из-за чего в игре этой команды начинает наблюдаться спад.

«Хорваты хорошо выглядели в 2018 году, были на пике. Сейчас лидеры стареют и Хорватия, видимо, начинает затухать», — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, что на мундиале в 2018 году балканская сборная смогла дойти до финала, где уступила Франции (2:4).

Свой следующий матч Хорватия проведёт 27 ноября против сборной Канады. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.