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Орещук — о Хорватии: «Это не та сборная, которая была четыре года назад»

23 Ноября 2022 • 16:25 Комментировать
Марокко
0:0
Хорватия
окончен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал результат матча Марокко — Хорватия, который завершился с ничейным счётом 0:0.

Эксперт отметил, что такой исход нельзя назвать сенсационным, поскольку сборная Марокко обладает хорошим составом, а хорваты уже не те, что были раньше.

«Это не та сборная, которая была четыре года назад. Кто-то постарел, начинается омоложение», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Орещук также выразил уверенность в том, что сборной Хорватии не удастся выйти в финал мундиаля, как это было четыре года назад. По мнению эксперта, четвертьфинал — потолок для нынешней команды.

Свой следующий матч хорваты проведут 27 ноября против Канады. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Марокко Роман Орещук
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