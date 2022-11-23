Орещук — о Хорватии: «Это не та сборная, которая была четыре года назад»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал результат матча Марокко — Хорватия, который завершился с ничейным счётом 0:0.

Эксперт отметил, что такой исход нельзя назвать сенсационным, поскольку сборная Марокко обладает хорошим составом, а хорваты уже не те, что были раньше.

«Это не та сборная, которая была четыре года назад. Кто-то постарел, начинается омоложение», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Орещук также выразил уверенность в том, что сборной Хорватии не удастся выйти в финал мундиаля, как это было четыре года назад. По мнению эксперта, четвертьфинал — потолок для нынешней команды.

Свой следующий матч хорваты проведут 27 ноября против Канады. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.