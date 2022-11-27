Крамарич оформил дубль в матче с канадцами

Как и в конце первого тайма матча чемпионата мира между сборными Хорватии и Канады, после перерыва снова сработала связка Ивана Перишича и Андрея Крамарича. На 70-й минуте первый удачно сыграл на левой кромке поля и прицельно доставил мяч на дальний край штрафной, а там Крамарич вышел на ударную позицию и пробил между ног противника в дальний нижний угол ворот канадцев - 3:1. Для Крамарича это второй гол в поединке, также один его результативный удар не был засчитан. Отметим, что в текущем сезоне за свой клуб он суммарно забил три мяча.

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