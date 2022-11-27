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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Угрозы Хердмана превратились в пыль: Хорватия крупно расправилась с Канадой и отправила её домой с чемпионата мира

27 Ноября 2022 • 20:57 Комментировать (7)
Хорватия
4:1
Канада
окончен

Во втором матче второго тура группы F на ЧМ-2022 встретились сборные Хорватии и Канады.

Протокол игры  
Хорватия4:1Канада
  2'Дэвис Альфонсо (0:1)
(1:1) Крамарич Андрей36'  
(2:1) Ливайя Марко44'  
(3:1) Крамарич Андрей70'  
(4:1) Майер Ловро90'  
Ливакович ДоминикЮранович ЙосипЛоврен Деян  56'Гвардиол ЙошкоСоса БорнаМодрич Лука  85' 86' (Пашалич Марио ( 86') Брозович МарселоКовачич Матео 86' (Майер Ловро ( 86') Крамарич Андрей 72' (Влашич Никола ( 72') Ливайя Марко 60' (Петкович Бруно ( 60') Перишич Иван 86' (Оршич Мислав ( 86')
Запасные: Будимир АнтеГрбич ИвоШутало ЙосипСучич ЛукаБаришич БорнаСтанишич ЙосипЭрлич МартинЯкич КристиянИвушич Ивица
Борян МиланДжонстон АлистерВитория СтивенМиллер Камаль  85'Ларьи Ричи 62' (Хойлетт Дэвид ( 62') Бушанан Тажон  52'Хатчинсон Атиба 72' (Каваллини Лукас ( 72') Эуштакиу Стивен 46' (Коне Исмаэль ( 46') Дэвис АльфонсоЛарин Кайл 46' (Осорио Джонатан ( 46') Дэвид Джонатан 72' (Адекугбе Сэм ( 72')
Запасные: Корнелиус ДерекУотерман ДжоэлКэй Марк-ЭнтониУотерспун ДэвидФрейзер ЛиамУгбо ИкеПьетт СамюэльСент-Клэр ДейнМиллар ЛиамПантемис Джеймс
27 ноября. Стадион "Халифа Интернейшнл".

В первом туре Хорватия провела нулевую ничью с Марокко, а Канада неожиданно хорошо показала себя на фоне Бельгии, но всё-таки проиграла ей с разницей в один мяч. Во втором туре марокканцы уже успели одолеть бельгийцев. Таким образом, перед отчётным матчем в этом квартете лидировала сборная Марокко с четырьмя очками, а ниже по лесенке расположились Бельгия (три балла), Хорватия (один) и Канада с нулевым очковым багажом.

В случае своего поражения сборная Канады теряла бы шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Однако «кленовые листья» не хотели этого делать. Их ожидаемый настрой на матч с хорватами недавно красноречиво обозначил главный тренер канадцев Джон Хердман. Сборная из Северной Америки действительно начала за здравие, она смогла открыть счёт уже на второй минуте: Тажон Бушанан навесил с правого фланга, и Альфонсо Дэвис головой вколотил мяч в сетку через отскок от газона (0:1). Только вот продолжили канадцы за упокой.

На 22-й минуте Ковачич покатил в район одиннадцатиметровой отметки на Ливайю, который еле дотянулся до мяча в подкате и легонько проткнул его ногой в руки Боряна. «Шахматные» прикладывали немало усилий, чтобы восстановить статус-кво, гол Крамарича был отменён из-за офсайда Ливайи, ну и наконец накопительный эффект сработал.

На 35-й минуте Перишич с левого полуфланга выдал пас к ближнему углу вратарской Крамаричу, сходу поразившему дальний угол (1:1). Более того, канадцы не удержали ничейный счёт до перерыва. За полторы минуты до окончания основного времени Юранович с правого фланга из средней трети поля дотащил мяч до полукруга чужой штрафной, где поделился им с Ливайей, бильярдно упаковавшим сферу в левый угол (2:1).

В начале второй половины встречи «кленовые листья» оказались недалеко от сравнения счёта, но мяч после удара с приличной дистанции только что вышедшего на замену Осорио просвистел рядом с левой девяткой. Ещё была у североамериканской сборной возможность, когда номинальных хозяев спас Ливакович, однако всё же игра опять стала тяготеть к штрафной сборной Канады.

На 69-й минуте Ковачич закинул вперёд передачу на ход Петковичу, но, правда, слишком сильно, и мяч без опасности оказался в руках голкипера. Впрочем, вскоре «шашечные» забили свой третий гол, и положение подопечных Джона Хердмана стало совсем незавидным. Перишич слева забросил мяч в штрафную, а Крамарич умело подработал сферу, грамотно уведя её от Миллера, и отправил под дальнюю штангу (3:1).

Немного времени спустя Борян выручил свою команду, отразив ближнюю попытку Брозовича. В концовке хорваты сосредоточились уже больше на обороне, что не помешало им на контратаке в компенсированное время установить крупный счёт. Оршич и Майер убежали к воротам соперника, и второй из них замкнул прострел первого (4:1).  «Шахматные» обогнали в таблице Бельгию и сравнялись по очкам с Марокко, ну а сборная Канады потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (7)
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ceiv
27 Ноября 2022 в 22:46
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CERG
27 Ноября 2022 в 22:08
Обсасывают Роналду, Месси, а Модрич тем временем как делал свою работу так и делает.
Sergey999
27 Ноября 2022 в 22:34
Ты конечно гад редкостный, но тут ты прав на 100%. Хорваты пахари конечно. Могут и до 1/2 дойти за счет труда.
AMV
27 Ноября 2022 в 21:13
Жёстко,конечно,такой счёт..симпатичная команда у Канады.но у них все впереди,на своем поле через четыре года у них будут хорошие перспективы.
ARTUR
27 Ноября 2022 в 21:10
Но и в этом противостоянии не факт что выйдут обе европейские команды .
CELTIC FROST
27 Ноября 2022 в 21:34
надеюсь. Бельгию отсекут. Впрочем. все в их ногах)
ARTUR
27 Ноября 2022 в 21:03
Начало было как по утреним и дневным матчам , и даже дивиденды принесли )) Хорватия наконец то показала свою игру .
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