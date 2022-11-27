Угрозы Хердмана превратились в пыль: Хорватия крупно расправилась с Канадой и отправила её домой с чемпионата мира

Во втором матче второго тура группы F на ЧМ-2022 встретились сборные Хорватии и Канады.

В первом туре Хорватия провела нулевую ничью с Марокко, а Канада неожиданно хорошо показала себя на фоне Бельгии, но всё-таки проиграла ей с разницей в один мяч. Во втором туре марокканцы уже успели одолеть бельгийцев. Таким образом, перед отчётным матчем в этом квартете лидировала сборная Марокко с четырьмя очками, а ниже по лесенке расположились Бельгия (три балла), Хорватия (один) и Канада с нулевым очковым багажом.

В случае своего поражения сборная Канады теряла бы шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Однако «кленовые листья» не хотели этого делать. Их ожидаемый настрой на матч с хорватами недавно красноречиво обозначил главный тренер канадцев Джон Хердман. Сборная из Северной Америки действительно начала за здравие, она смогла открыть счёт уже на второй минуте: Тажон Бушанан навесил с правого фланга, и Альфонсо Дэвис головой вколотил мяч в сетку через отскок от газона (0:1). Только вот продолжили канадцы за упокой.

На 22-й минуте Ковачич покатил в район одиннадцатиметровой отметки на Ливайю, который еле дотянулся до мяча в подкате и легонько проткнул его ногой в руки Боряна. «Шахматные» прикладывали немало усилий, чтобы восстановить статус-кво, гол Крамарича был отменён из-за офсайда Ливайи, ну и наконец накопительный эффект сработал.

На 35-й минуте Перишич с левого полуфланга выдал пас к ближнему углу вратарской Крамаричу, сходу поразившему дальний угол (1:1). Более того, канадцы не удержали ничейный счёт до перерыва. За полторы минуты до окончания основного времени Юранович с правого фланга из средней трети поля дотащил мяч до полукруга чужой штрафной, где поделился им с Ливайей, бильярдно упаковавшим сферу в левый угол (2:1).

В начале второй половины встречи «кленовые листья» оказались недалеко от сравнения счёта, но мяч после удара с приличной дистанции только что вышедшего на замену Осорио просвистел рядом с левой девяткой. Ещё была у североамериканской сборной возможность, когда номинальных хозяев спас Ливакович, однако всё же игра опять стала тяготеть к штрафной сборной Канады.

На 69-й минуте Ковачич закинул вперёд передачу на ход Петковичу, но, правда, слишком сильно, и мяч без опасности оказался в руках голкипера. Впрочем, вскоре «шашечные» забили свой третий гол, и положение подопечных Джона Хердмана стало совсем незавидным. Перишич слева забросил мяч в штрафную, а Крамарич умело подработал сферу, грамотно уведя её от Миллера, и отправил под дальнюю штангу (3:1).

Немного времени спустя Борян выручил свою команду, отразив ближнюю попытку Брозовича. В концовке хорваты сосредоточились уже больше на обороне, что не помешало им на контратаке в компенсированное время установить крупный счёт. Оршич и Майер убежали к воротам соперника, и второй из них замкнул прострел первого (4:1). «Шахматные» обогнали в таблице Бельгию и сравнялись по очкам с Марокко, ну а сборная Канады потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Кирилл Иванцов