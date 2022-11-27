Крамарич сравнял счёт в матче Хорватия - Канада

В эти минуты на чемпионате мира свой матч играют сборные Хорватии и Канады. Коллектив из Северной Америки очень быстро открыл счёт, и соперник не мог отыграться вплоть до 37-й минуты. С левого угла штрафной Иван Перишич тонко сыграл по диагонали к ближней штанге, откуда Андрей Крамарич, не глядя, пробил мимо высоченного голкипера низом в дальнюю часть ворот. На табло загорелись цифры 1 и 1.

На данный момент хорваты поднимаются на третье место с двумя очками в активе, у соперника только один пункт. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.