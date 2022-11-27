Канада вплотную приблизилась к антирекорду сборной Сальвадора

Сборная Канады проиграла и свой второй матч в рамках группового раунда финальной части чемпионата мира, североамериканцы уступили со счетом 1:4 сборной Хорватии и лишились шансов на продолжение борьбы.

Как оказалось, сборная Канады проиграла уже все свои пять матчей в чемпионате мира - три в 1986 году и два в 2022. В истории чемпионатов мира есть лишь одна сборная, которая проиграла все 100 процентов своих матчей, проведя при этом еще больше матчей.

Это сборная Сальвадора, которая участвовала в финальной части чемпионатов мира дважды, в 1970 и 1982, прославившись поражением от сборной Венгрии со счетом 1:10 - это до сих пор остается рекордным счетом в истории ЧМ.