​Крамарич поблагодарил тренера Канады, который собирался «поиметь хорватов»

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман столкнулся с критикой, когда сказал, что теперь его команда «поимеет Хорватию» после поражения от Бельгии (0:1). В итоге канадцы проиграли хорватам, причём крупно – 1:4. Андрей Крамарич, ставший автором дубля, дал комментарий после игры.

«Хочу поблагодарить тренера сборной Канады за мотивацию. В итоге Хорватия показала, кто кого…» - сказал Крамарич, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Петер Галиндо.

Сборная Канады потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. В этой группе две путёвки в последнем туре разыграют сборные Хорватии, Марокко и Бельгии.