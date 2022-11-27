Перишич: «Не могу дождаться старта игры»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поделился ожиданиями от матча со сборной Канады. Напомним, в рамках группы F хорваты и канадцы встретятся 27 ноября. Матч стартует в 19:00.

«Не могу дождаться старта игры. Это будет трудный матч, явно сложнее, чем прошлая наша игра с Марокко. Канада – сильная команда, и для нее этот матч тоже будет решающим на чемпионате мира. Это будет матч из разряда «сделай или умри», - цитирует Перишича Chronicle Live.

В первом туре хорваты сыграли в нулевую ничью со сборной Марокко. Канадцы с минимальным счётом проиграли сборной Бельгии, которая с тремя баллами возглавляет квартет перед играми второго тура.