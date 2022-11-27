Сборная Канады забила самый быстрый гол на нынешнем чемпионате мира

Во втором туре группового раунда финальной части чемпионата мира в Катаре сборная Канады встречается с вице-чемпионами мира хорватами, и ей удалось очень быстро повести в счете. Канадцы повели в счете после того, как Альфонсо Дэвис замкнул головой навес, последовавший в ходе быстрой контратаки. Мяч влетел в сетку на 67-й секунде игры - и это был самый быстрый гол в ходе текущего чемпионата мира.

Следить за событиями игры между сборными Канады и Хорватии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.