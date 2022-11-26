​«Поимеем Хорватию»: Тренера Канады раскритиковали за его слова

Сборная Канады впервые с 1986 года приехала на чемпионат мира. В первом туре группового этапа «кленовые листья» проиграли Бельгии со счётом 0:1. После игры главный тренер канадской команды Джон Хердман отметился не очень красивым выражением.

«Я сказал игрокам, что здесь [на чемпионате мира] их место. Сказал, что теперь мы поимеем Хорватию», - сказал Хердман.

Рулевой сборной Канады столкнулся с критикой. В Хорватии одно из изданий на обложке разместило фото обнажённого Джона Хердмана, прикрыв рот и гениталии кленовыми листьями.

Матч сборных Хорватии и Канады пройдёт в воскресенье, 27 ноября.