Лорвен - в основе: ​Сборная Хорватии озвучила состав на матч с Канадой

Воскресную программу на чемпионате мира будет продолжать матч между сборными Хорватии и Канады. Рулевой «шашечных» Златко Далич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Ливайя, Крамарич, Перишич.

Матч Хорватия – Канада стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что сборная Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата мира сыграла вничью с Марокко (0:0), а сборная Канады проиграла Бельгии (0:1).