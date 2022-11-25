Защитник сборной Канады может продолжить карьеру в «Селтике»

«Селтик» проявляет интерес к защитнику «Монреаля» Алистеру Джонстону, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство шотландского клуба уже вступило в переговоры по возможному трансферу. В текущем сезоне МЛС защитник провёл 35 матчей, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.

Действующий контракт 24-летнего футболиста с канадским клубом рассчитан до конца 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Джонстона в 6 миллионов евро.

Напомним, что в настоящий момент Джонстон защищает цвета сборной Канады на чемпионате мира в Катаре. Свой следующий матч на мундиале североамериканцы проведут 27 ноября против Хорватии. Начало — в 19:00 по московскому времени.