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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Защитник сборной Канады может продолжить карьеру в «Селтике»

25 Ноября 2022 • 10:43 Комментировать
Хорватия
...
Канада
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27.11 19:00

«Селтик» проявляет интерес к защитнику «Монреаля» Алистеру Джонстону, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство шотландского клуба уже вступило в переговоры по возможному трансферу. В текущем сезоне МЛС защитник провёл 35 матчей, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.

Действующий контракт 24-летнего футболиста с канадским клубом рассчитан до конца 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Джонстона в 6 миллионов евро.

Напомним, что в настоящий момент Джонстон защищает цвета сборной Канады на чемпионате мира в Катаре. Свой следующий матч на мундиале североамериканцы проведут 27 ноября против Хорватии. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Селтик Клёб де Фут Монреаль Алистер Джонстон
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ХОРВАТИЯ КАНАДА
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