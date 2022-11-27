Сборная Канады проиграла все пять матчей на ЧМ в истории команды

Сборная Канады продлила серию поражений на матчах чемпионата мира до юбилейной цифры. Теперь их у канадцев – пять. Напомним, сегодня вечером они крупно уступили хорватам (1:4) в матче группы F на чемпионате мира в Катаре.

До этого чемпионата мира команда Канады участвовала в мундиалях лишь раз. Это было в 1986 году в Мексике. Все три игры группового этапа там канадцы проиграли. Только сборная Сальвадора проводила больше матчей на чемпионатах мира, проиграв все из них – шесть.

Но у второго неудачника этого ЧМ ещё есть шансы исправиться и хотя бы прервать неприятную серию. Ведь 1 декабря их ждёт последняя игра на турнире. Североамериканцы встретятся со сборной Марокко и попытаются громко хлопнуть дверью.