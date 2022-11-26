​Мисс Хорватии раскритиковали за выход на набережную в купальнике на чемпионате мира

Ивана Кнолл, которую в своё время признавали мисс Хорватии, в настоящий момент находится в Катаре, где поддерживает свою сборную на чемпионате мира. На досуге девушка решила прогуляться по набережной в Дохе в купальнике. Местным жителям не понравился откровенный наряд Кнолл, и в социальных сетях многие выразили свои возмущения.

В Катаре очень строгие законы, и не исключено, что фанатка сборной Хорватии может столкнуться с наказанием. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Сборная Хорватии в первом матче на чемпионате мира сыграла вничью с Марокко (0:0). Теперь хорваты готовятся к игре против Канады.