Крамарич назван лучшим игроком матча Хорватия – Канада

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич признан главным героем поединка второго тура групповой стадии против Канады.

Хорваты пропустили первыми, но сумели одолеть соперников с крупным счётом – 4:1. Крамарич отметился забитыми мячами на 36-й и 70-й минутах, а также чаще всех бил по воротам и выиграл две дуэли из трёх.

После сегодняшней победы сборная Хорватии занимают первую строчку в группе с четырьмя очками. Столько же баллов на счету команды Марокко, одолевшей Бельгию (2:0), однако хорваты располагают лучшей разницей голов.

В матче заключительного тура сборная Хорватии встретится с Бельгией. Поединок состоится 1 декабря.