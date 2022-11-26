Далич: «В России наш состав был хорошо известен, теперь у нас новое поколение»

Наставник хорватской сборной Златко Далич высказался о текущем составе «клетчатых» на чемпионате мира в Катаре.

«Это правда, что на чемпионате мира в России наш состав был хорошо известен. Теперь у нас что-то новое. Не сказал бы, что я не доверяю этим игрокам, но это новое поколение», — цитирует тренера издание Get World Cup Football News. Также специалист отметил, что целью является взращивание новых футболистов, с которыми нужно достигать результата.

Напомним, что Хорватия слабо начала свой путь в Катаре, сыграв с Марокко нулевую ничью. Следующим соперником вице-чемпионов мира станет Канада.