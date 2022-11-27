Ловрен – о матче с Канадой: «Первые пять минут мы спали»

Центральный защитник сборной Хорватии и капитан «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от победы над сборной Канады. Напомним, сегодня вечером хорваты разгромили канадцев со счётом 4:1. Дублем отметился Андрей Крамарич, по голу забили Марко Ливайя и Ловро Майер. У команды Канады на первых минутах игры отличился Альфонсо Дэвис.

«Нам было тяжело. Первые пять минут матча мы спали. Но потом сразу взбодрились», - цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Ловрен добавил, что хорошей мотивацией для него и его команды стали слова главного тренера сборной Канады. Ранее Джон Хердман сказал, что его команда «поимеет Хорватию» после поражения от Бельгии.

Благодаря разгрому хорваты заняли первое место в группе F на мундиале в Катаре.